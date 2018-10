Jawaban Cinta Laura Soal Poles Payudara Menuai Pujian: 'Dada dan Bokong Besar Bukan Saya'

TRIBUN-MEDAN.com-Aktris Cinta Laura mendapat pujian atas sikapnya yang dewasa dan tenang dalam menjawab pertanyaan pengacara Hotman Paris yang dianggap tak sopan.

Terutama ketika Hotman menanyakan mengapa Cinta tak "memoles" payudaranya di AS.

Cinta menjadi bintang tamu dalam program bincang-bincang yang dipandu Hotman bernama Hotman Paris Show.

"Kenapa enggak dipoles di Amerika? Itu kan gampang," tanya Hotman sambil memegang dadanya sendiri di hadapan Cinta dalam video yang ia unggah di akun Instagram @hotmanparisofficial, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/10/2018).

"No. Siapa pun yang jadi soulmate aku, dia harus terima aku apa adanya," jawab Cinta.

Perempuan yang pernah bermain dalam film The Philosophers (2013) itu juga tampak santai dan tetap tersebut menanggapi pertanyaan Hotman seputar fisik perempuan, khususnya bintang film perempuan.

"Aku suka badan yang athletic. Yang penting tangannya toned (kencang) dan enggak usah sixpack, tapi perutnya langsing. That's the most important thing. Kalau masalah big boobs dan big butt, that's not me, that's not my body type," kata Cinta.

Selain mengecam Hotman karena menganggap pengacara kaya raya itu melakukan body shaming atau merendahkan bentuk tubuh seseorang, warganet juga memuji Cinta yang bisa bersikap dewasa.

"Cantik dan sexy ga perlu dada besar, yg penting otak nya yg pintar, jawaban @claurakiehl menunjukkan dia wanita yg smart dan ber attitude," tulis seorang warganet.

"More respect to Cinta Laura, the smart lady for her smart response," tulis yang lain.

"Salut Laura enggak kesinggung dan apa adanya," timpal pengguna Instagram yang lain.

"Prtanyaan nya dalem bgt, untung cinta laura openmind klo cwe2 biasa digituin udah kesinggung tuh," tulis warganet lain. (Kompas.com/Andi Muttya Keteng Pangerang)



