Kejari Binjai Temukan Kredit Fiktif BRI Senilai Rp 1,5 Miliar, Bermula dari Pinjaman Pengusaha Ini

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - ‎Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai telah menetapkan status perkara dugaan kredit fiktif Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam perkara ini, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Binjai mendapati temuan baru.

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar menuturkan, kredit fiktif yang menjadi perkara bermula dari pengusaha berinisial DS yang meminjam uang ke BRI Cabang Pembantu Katamso, Medan sebesar Rp 500 juta‎ pada 2009.

Teranyar diketahui pinjaman dilakukan sebanyak tiga kali dengan nilai yang sama, Rp 500 juta dikali tiga.

"Setiap SPKnya 500 juta, jadi ada 3 SPK per 3 CV berbeda, sehingga ada temuan 1,5 miliar. Itu dia pakai atas nama UD Grace Panglima Denai, CV Finance SS, CV Deandls dengan jaminan Bangunan SHM No 703, SHM No 699, SHM No 698," kata Kajari Binjai, Viktor Antonius Saragih Sidabutar, Selasa (2/10/2018).

Dijelaskan Kajari, oleh BRI Cabang pembantu SM Raja tetap diberi pinjaman. Pihak BRI tidak mengecek langsung jaminan apakah sesuai dengan berkas yang dijaminkan. Dalam kasus ini KPKNL, Kajari telah memanggilnya.

"Pagi ini kita panggil KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) tugasnya tanya mengenai usaha mengenai properti, sepanjang informasi izin tidak ada, terus kita tanya BPN Kota Binjai untuk menanyakan jaminan dia itu tidak sama dengan perjanjian kredit dia," ujar Kajari.

Diketahui jaminan DS kepada BRI Cabang Pembantu Katamso Medan berupa ruko tiga pintu, berlantai dua di Jalan Soekarno-Hatta, Km 18, Binjai Timur.

Diduga tanpa dilakukan pengecekan lebih dulu oleh BRI Cabang Pembantu Katamso, perbankan plat merah itu mencairkan dana pinjaman kepada DS.‎

Dijelaskan Kajari, pascamenerima dana pinjaman, DS macet dan terus menunggak dalam membayar kredit. Akibatnya, BRI berupaya melakukan penyitaan atas ketiga ruko tiga pintu yang menjadi jaminan.