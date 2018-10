Pembuktian Dean Siringoringo pada Asian Para Games 2018, Siap Cetak Rekor dan Raih Medali

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hidup di tengah kehilangannya fungsi visual dimana kedua matanya tak mampu lagi melihat indahnya dunia pastinya sering sekali membuat kita tidak bersyukur.

Namun di tengah kondisi ini, Dean Pinta Uli Siringoringo yang merupakan atlet National Paralympic Comitee (NPC) Sumatera Utara mampu menunjukkan bahwa disabilitas tak membuatnya lantas putus asa dan tak berprestasi.

Alumnus Fisip Universitas Sumatera Utara (USU) ini mampu menunjukkan potensi dan bakatnya menjadi salah satu atlet yang menjadi bagian kontingen Merah Putih menghadapi Asian Para Games 2018 di kelas 100 meter gaya bebas.

Perhelatan yang hanya menyisahkan tak kurang 3 hari menuju pembukaan yang akan berlangsung 6 Oktober 2018 di Jakarta.

Dean mengaku telah siap menghadapi kejuaraan terbesar di Asia bagi penyandang disabilitas ini.

"Kalau pertanyaan tentang Asian Para Games siap enggak siap harus siap. Karena memang sudah moment dimana masa kita harus bertanding dan menunjukkan kemampuan kita dari selama kita Pelatnas," kata atlet kelahiran Pematangsiantar, 03 September 1994.

Anak dari pasangan Ramces Siringoringo dan Nurma Wati Manurung ini menargetkan dapat memecahkan best time terbaiknya di menit 1,46 detik.

"Soal target atlet manapun pasti jawaban tampil maksimal dan do the best. Soalnya prestasi atlet tidak diukur dengan emas perak atau perunggu tapi diukur dari best time sia. Kalau emas perak perunggu itu bagi saya bonus," tegasnya.

Masih tentang Asian Para Games, Dean mengakui bahwa peta kekuatan di Asia masih berada Jepang, Kazakhstan dan Cina.