Saat Hotman Paris Bicara Penampilan Seksi Cinta Laura berikan Jawaban Menohok

tribun-medan.com - Artis peran Cinta Laura memberi jawaban menohok saat tampil sebagai bintang tamu dalam program bincang-bincang yang dipandu pengacara Hotman Paris bernama Hotman Paris Show.

Dalam cuplikan video yang Hotman unggah di akun Instagram-nya, @hotmanparisofficial, Cinta menegaskan bahwa ia tak harus mengumbar keseksian tubuh untuk mendapatkan peran.

"I don't need to be sexy," kata Cinta menanggapi pernyataan Hotman bahwa ia butuh berpenampilan seksi untuk kariernya, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/10/2018).

Cinta lalu menjelaskan, tak semua peran atau karakter perempuan dalam film harus berpenampilan seksi.

Pemain film The Philosophers itu juga menegaskan lagi, bahwa dia tak mau dipilih memainkan sebuah peran hanya karena penampilan fisik.

"Tapi kadang perannya enggak perlu cewek seksi. Kalau ada peran cewek seksi mending kasih ke cewek seksi. Kalau peran cewek yang pinter, they can choose me," ucap Cinta sambil tersenyum.

Sontak penonton menghadiahinya tepuk tangan yang meriah. Sementara Hotman tersenyum mendengar jawaban Cinta itu.

"Hebat jawaban Cinta Laura," tulis Hotman pada keterangan videonya tersebut. (*)