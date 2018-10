LIVE STREAMING - Liga Champions Malam Ini Hingga Dini Hari: Liverpool, Barcelona dan Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.COM - Live streaming- siaran langsung RCTI akan menyiarkan Liga Champions malam ini hingga dini hari nanti.

Pertandingan pertama antara PSG vs Crvena Zvezda pukul 23:55 WIB (RCTI)- K-Vision TV, dan Lokomotiv Moskow vs Schalke pukul 23:55 WIB.

Laga Liga Champions ini juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming sepakbola, di antaranya yalla-shoot.com, totalsportek.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Cara menontonnya bisa Anda saksikan melalui link live streaming:

Jadwal Matchday 2 Liga Champions 2018/2019 :

Rabu, 03 Oktober 2018

PSG vs Crvena Zvezda | 23:55 WIB (RCTI)

Lokomotiv Moskow vs Schalke | 23:55 WIB

Kamis, 04 Oktober 2018

Dortmund vs AS Monaco | 02:00 WIB

Atl Madrid vs Club Brugge | 02:00 WIB

PSV Eindhoven vs Inter Milan | 02:00 WIB

Tottenham vs Barcelona | 02:00 WIB (RCTI)

Napoli vs Liverpool | 02:00 WIB (Delay pukul 04.00 WIB di RCTI)

FC Porto vs Galatasaray | 02:00 WIB

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga Champions di RCTI Bisa Berubah Sewaktu-waktu. Link live streaming hanya sekadar informasi untuk pembaca. (*)