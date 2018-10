Ruby Rose Selebritas Paling Berbahaya di Internet, Jika Kita Menelurusi Namanya, Ini Ancamannya

tribun-medan.com - Akttis Ruby Rose, telah memainkan beberapa karakter berbahaya selama kariernya.

Seperti menjadi narapidana dalam "Orange Is the New Black" atau seorang ilmuwan yang berjuang melawan hiu prasejarah dalam "The Meg".

Tetapi perlu Anda tahu, saat ini, ia juga menjadi aktris yang paling berbahaya untuk dicari di internet.

Dikutip dari laman Fox News (2/10/2018), perusahaan cybersecurity McAfee menobatkan Ruby Rose sebagai selebritas paling berbahaya di internet.

Ini dikarenakan menelusuri kata kunci 'Ruby Rose', cenderung mengarahkan pengguna ke situs web yang membawa virus atau malware.

Sementara itu, selebriti lain yang menyusul Ruby Rose dibelakangnya adalah:

1. Ruby Rose

2. Kristin Cavallari

3. Marion Cotillard

4. Lynda Carter

5. Rose Byrne

6. Debra Messing

7. Kourtney Kardashian

8. Amber Heard

9. Kelly Ripa

10. Brad William Henke

Ruby Rose yang juga model sekaligus VJ MTV, mendapatan kepopulerannya secara online setelah ia diketahui akan bermain sebagai Batwoman pada seri CW yang akan datang.