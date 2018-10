Ini Mobil Kesayangan Aktor Filosopi Kopi Rio Dewanto, Menantu Ratna Sarumpaet

TRIBUN-MEDAN.com-Aktor kenamaan Indonesia Rio Dewanto memang bukan orang baru dalam dunia otomotif.

Salah satu pemeran utama dalam film Filosofi Kopi ini terlihat dalam akun Instagram pribadinya, kerap mengunggah aktivitasnya bersama motor dan mobil kesayangannya.

Rio Dewanto yang tidak lain menantu dari politisi Ratna Sarumpaetini, punya mobil kesayangan yang sebelumnya sudah diidamkannya sejak lama.

Ford Mustang Maverick 1967 adalah mobil impian dari suami dariAtiqah Hasiholan ini.

Dilihat dari akun Instagram @riodewanto, Rio Dewanto begitu menyayangi 'Si Kuda Poni' tersebut.

Hal itu dibuktikan saat mobil kesayangannya juga ikut mejeng di JIEXPO Kemayoran di akhir tahun 2017 lalu.

Saat itu Rio Dewanto sampai berpesan kepada para pengunjung untuk cukup melihat mobilnya tanpa menyentuhnya dengan tangan mereka.

Masih di parkir di JIEXPO KEMAYORAN ...want to see it ?just stopping by there... but please keep your hands off my baby

Tidak hanya itu, Rio juga membawa Ford Mustang Maverick 1967 miliknya ke bengkel untuk melalukan perawatan.

Bahkan untuk Ford Mustang Maverick 1967 kesayangannya ini Rio Dewanto punya panggilan tersendiri 'My baby'.