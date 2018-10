Tottenham Hostspur vs Barcelona

SIARAN LANGSUNG Liga Champions: Live Streaming Tottenham Hotspur vs Barcelona (Live) Cek di Sini

TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang berlangsung siaran langsung laga Tottenham Hotspur vs Barcelona mengawali matchday kedua Liga Champions dengan laga besar, Kamis (4/10/2018) pukul 02.00 WIB di Stadion Wembley.

Pertemuan terakhir Tottenham dan Barcelona saat ajang International Champions Cup (ICC) pada bulan Juli lalu.

Tottenham harus mengakui keunggulan Messi dkk dengan skor 2-5.

Meski pertemuan mereka diakhiri dengan catatan buruk untuk Tottenham, skuat besutan Mauricio Pochettino ini dalam tren positif dari laga-laga terakhir.

Pada tiga laga terakhir, Tottenham berhasil mencetak kemenangan.

Dua di antaranya dari Liga Premier dan satunya dari Piala Liga Inggris yang menang melalui adu pinalti.

Sementara Barcelona terlihat dalam kondisi yang kurang baik.

Meski saat ini berada di klasemen puncak La Liga, Barcelona masih belum mencetak kemenangan dari tiga laga terakhir.