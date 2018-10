5 Fakta Dirgahayu HUT TNI Ke-73, Hingga Trending Topic di Twitter dan Sejumlah Tokoh Ikut Ngetweet

TRIBUN-MEDAN.COM - Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI).

Upacara peringatan HUT TNI yang ke-73 diperingati di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari ini Jumat (5/10/2018).

Berbeda dari tahun sebelumnya, perayaan HUT TNI pada tanggal 5 Oktober tahun ini tidak menggunakan parade.

Ada beberapa hal yang dilakukan untuk memeriahkan HUT TNI tahun ini.

Mengutip dari berbagai laman, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk turut memeriahkan HUT TNI.

1. Upacara HUT TNI dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng oleh Presiden Jokowi

Mengutip dari Kompas.com disebutkan bahwa usai upacara, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana memotong nasi kuning tumpeng.

2. Tiga orang prajurit TNI mendapatakan penghargaan berupa potongan nasi kuning tumpeng dari Presiden Jokowi

Tiga orang prajurit TNI masing-masing matra yang berprestasi mendapat potongan nasi tumpeng dari Presiden Jokowi.

Yang pertama ada Herliansyah yang berhasil meraih kategori Best of the Best menembak AASAM 2014-2018.