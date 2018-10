Artis Atiqah Hasiholan Pamer Foto Ini di Instagram, Ibunya Ratna Sarumpaet Jalani Pemeriksaan

TRIBUN-MEDAN.COM - Ratna Sarumpaet yang sudah berstatus tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) masih menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

//

Ratna ditangkap pihak kepolisian Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta saat dirinya akan terbang ke Cile, Kamis (4/10/2018) malam.

Penangkapannya tersebut atas perkembangan kasus berita hoaks yang dilakukannya beberapa hari terakhir.

Seperti diketahui, Ratna Sarumpaet terbukti memberikan berita palsu atas pengeroyokan dirinya di Bandung pada 21 September lalu hingga membuat lebam seluruh wajahnya.

Faktanya, lebam pada wajah Ratna akibat operasi sedot lemak pada bagian pipi kanan dan kirinya, Ratna pun akhirnya mengakui semua itu.

Seperti diketahui, aktivis sekaligus seniman Ratna Sarumpaet merupakan ibunda dari artis Atiqah Hasiholan.

Kendati begitu, Atiqah Hasiholan seakan tutup mata mengenai masalah yang ibundanya hadapi.

Baca: Tak Mau seperti Rizieq Shihab Berulang Jadi Alasan Polisi Tangkap Ratna Sarumpaet di Bandara

Baca: Fakta Baru Ratna Sarumpaet, Beredar Surat Permohonan Sponsor Ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta

Tak sekata pun ucapan Atiqah Hasiholan mengenai kasus ibundanya tersebut.

Bahkan, Atiqah Hasiholan beserta sang suami Rio Dewanto memilih untuk menutup kolom komentar di akun Instagram mereka lantaran kasus ini.

Namun, rupanya Atiqah Hasiholan justru mengunggah foto di Instagram bersamaan dengan waktu dimana sang ibunda ditangkap pihak kepolisian di Bandara Soekarno-Hatta.

Unggahan Atiqah Hasiholan malam tadi, yakni potret dirinya dengan sang anak, Salma Jihane Putri Dewanto.

"My sunshine my only sunshine (emoji)," tulis Atiqah Hasiholah pada keterangan fotonya tersebut.

Baca: Rumah Ratna Sarumpaet Digeledah 2 Jam oleh Polisi, Tersangka Digiring Lagi ke Polda Metro Jaya

Baca: Duh, Nasib Atiqah Hasiholan dan Rio Dewantoro akibat Hoaks Ratna Sarumpaet, Sasaran Haters

Mantan anggota Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga Ratna Sarumpaet saat digelandang ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018) malam. Ia diamankan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. (Warta kota /alex suban)

Namun, pada unggahannya itu, rupanya pemain film La Tahzan tersebut memilih untuk mengaktifkan fitur Comment Controls atau fitur filter penyaring komentar. (*)

Baca: Fakta Baru Ratna Sarumpaet, Beredar Surat Permohonan Sponsor Ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta

Ratna Sarumpaet (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

TAUTAN: Ratna Sarumpaet Ditangkap di Bandara, Atiqah Hasiholan Justru Pamer Foto Ini