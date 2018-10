Davidy Salon and Café Bisa Lakukan Make up Sesuai Tren

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Selain bisa melakukan berbagai perawatan rambut, Davidy Salon and Café juga menerima layanan untuk make up. Hampir semua make up yang sedang tren bisa dilakukan di Davidy Salon and Café.

“Kalau untuk saat ini make up yang banyak dilakukan adalah make up yang menggunakan gliter-gliter dan ada juga make up dekoratif,” tutur Owner Davidy Salon and Café, David.

Ia menjelaskan, harga yang ditawarkan juga terjangkau dan tentunya menggunakan produk-produk yang juga berkualitas serta aman untuk wajah.

“Produk yang digunakan di Davidy Salon and Café mulai dari untuk rambut hingga make up dan lainnya adalah produk-produk impor dengan kualitas terbaik,” jelasnya.

Ia menuturkan, selain bisa melakukan perawatan kecantikan seperti perawatan untuk rambut, di Davidy Salon and Café juga bisa duduk santai di café yang juga berada di area Davidy Salon and Café.

“Seperti namanya yaitu Davidy Salon and Café, maka kita juga menyediakan tempat nongkrong yang nyaman dengan menawarkan beragam makanan dan minuman yang juga enak-enak,” tuturnya.pra