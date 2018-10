KURS DOLLAR - Rupiah Tembus Rp 15.182 Per Dollar AS Jumat (5/10/2018), Darmin Nasution Angkat Bicara

KURS DOLLAR - Rupiah Tembus Rp 15.182 Per Dollar AS Kamis (5/10/2018)

Kurs Dollar - Rupiah Tembus Rp 15.182 per dollar AS. Per Dollar AS, Jumat (5/10/2018), Darmin Nasution Angkat Bicara

TRIBUN-MEDAN.COM - Kondisi mata uang Rupiah masih terus terdepresi oleh Dollar AS. Hari ini, Jumat (5/10/2018) pukul 10.24 WIB, Rupiah terperosok hingga ke level Rp 15.182 per dollar AS.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat bicara terkait kembali perkasanya dollar AS terhadap rupiah.

Kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di posisi Rp 15.187 per dollar AS pada Kamis (5/10/2018) atau melemah 100 poin dari posisi Rabu (4/10/2018) di Rp 15.088 per dollar AS.

Menko Perekonomian Darmin Nasution (Indra Akuntono)

Adapun pada Jumat (5/10/2018) pukul 10.24, berdasarkan data pasar spot Bloomberg, rupiah bertengger pada level Rp 15.182 per dollar AS.

Setidaknya ada dua hal menurut Darmin yang membuat depresiasi rupiah terhadap dollar AS dalam sepekan ini menyentuh level Rp 15.000 lebih.

Kedua hal yang dimaksud adalah perbaikan ekonomi AS dan perang dagang yang terjadi antara AS dan China.

"Ekonomi Amerika entah bagaimana itu memang bagus, heran kita ya kan, jadi ekonomi memang bagus itu satu. Kemudian yang kedua kelihatannya perang dagang ini sudah enggak bisa direm dan ini akan jalan dan makin mengenai masing-masing negara," jelas Darmin di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Hal tersebut, lanjut Darmin, kemudian berimbas kepada ketidakstabilan ekonomi global yang tidak bisa dihindari lagi.