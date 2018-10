Menilik Potret Maternity Ardina Rasti di Usia Kehamilan 7 Bulan, Penuh Nuansa Romantis

Selain membagikan potret babymoon mereka di Instagram, pasangan Ardina Rasti dan Arie Dwi Andhika 2018 itu juga membagikan foto-foto maternity mereka.

TRIBUN-MEDAN.com - Di tengah penantian kelahiran sang buah hati pertamanya, Ardina Rasti dan Arie Dwi Andhika menjalani pemotretan kehamilan.

Seperti yang diketahui, kehamilan Ardina Rasti kini memasuki usia tujuh bulan.

Keduanya juga sudah dua kali melakukan babymoon.

Arie tak segan memanjakan sang istri dengan 24 kilogram mawar di sebuah kolam renang.

Mereka memilih Bali sebagai tujuan babymoon, tepatrnya di Berry Amour Villas.

Hal itu bertujuan agar Ardina tenang dan rileks sebelum melahirkan.

"We chose Bali for our second babymoon because of the beautiful scenery and tranquil places gave us the perfect place to connect with one another I honestly felt relaxed and happy and ready for the new addition to our family"

"Even a short break can make a difference thank u so much @berryamourvillas for your intimate hospitality, gorgeous villas and this 24 kilos of rose petals on our private pool dreamy and unforgettable!!!"

(Kami memilih Bali untuk babymoon kedua kami karena pemandangan yang indah dan yang tenang memberi kami tempat yang sempurna untuk terhubung dengan satu sama lain)" tulis Ardina dalam Bahasa Inggris.