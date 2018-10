Wahana Khusus The Sacred Riana Dibuat di Malaysia

tribun-medan.com - Selain The Sacred Riana akan beraksi selama empat hari di Movie Animation Park Studio (MAPS), Ipoh, Malaysia, akan dibikin pula satu wahana khusus bertema ilusionis asal Indonesia itu di taman wisata tersebut.

"Kami akan bikin sesuatu yang permanen di sana," kata manajer Riana, Bow Vernon, dalam konferensi pers di Eighty Nine Eatery & Spirit, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018).

Bow belum menjelaskan secara rinci tentang wahana yang mengadaptasi kengerian The Sacred Riana. Namun, ia mengungkapkan bahwa tema wahananya adalah The House of The Sacred Riana.

"Di MAPS ini kami membikin konsepnya adalah The House of The Sacred Riana. Jadi, kalau mau lihat Riana, datang ke sana," ucap Bow.

"Kami enggak menutup kemungkinan akan perform ke tempat lain. Tapi, kalau wahana The Sacred Riana sendiri, itu adanya di MAPS," tambahnya.

The Sacred Riana akan memeriahkan perayaan Halloween berjudul Hallow from the Other Side di Movie Animation Park Studio (MAPS), Ipoh, Negeri Perak, Malaysia, pada 26 hingga 29 Oktober 2018.

Meski bukan kali pertama tampil di sana, Riana melalui manajernya, Bow Vernon, menjanjikan penampilan yang lebih penuh sensasi dan menakutkan hingga membuat bulu kuduk berdiri.