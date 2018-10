The Sacred Riana Akan Gemparkan Warga Malaysia di Perayaan Halloween

Aksi mencekam The Sacred Riana yang diunggah oleh channel Youtube America's Got Talent pada Jumat (27/7/2018). (Youtube)

TRIBUN-MEDAN.COM - The Sacred Riana, akan kembali membuat gempar publik di negeri jiran Malaysia, dengan menunjukkan aksinya yang menakutkan pada perayaan Halloween yang akan digelar pada 20-29 Oktober mendatang, di Taman Wisata Movie Animation Park Studio (MAPS), di Ipoh, Negeri Perak, Malaysia.

Jumpers Rencana The Sacred Riana Tampil Di Malaysia (warta kota/nur ichsan)

Ketenaran The Sacred Riana pasca menyabet gelar juara Asia Got Talent 2017 ditambah besarnya animo publik Malaysia untuk menyaksikan aksi panggungnya yang mendebarkan itu, ternyata menarik perhatian manajemen MAPS yang mengajak The Sacred Riana untuk membuat bulu kuduk penggemarnya di Malaysia merinding.

Jumpers Rencana The Sacred Riana Tampil Di Malaysia (warta kota/nur ichsan)

“Kesuksesan The Sacred Riana yang menjadi pemenang Asia Got Talent 2017, dilirik MAPS yang mengajak kami untuk tampil di Malaysia, kebetulan jumlah penggemarnya di sana sangat banyak, mereka sangat antusias sekali”, kata Manajer The Sacred Riana dari Tim Trilogy Magic Factory, Bow Vernom, saat dijumpai Jumat (5/10/2018).

Jumpers Rencana The Sacred Riana Tampil Di Malaysia (warta kota/nur ichsan)

Menurut Bow Vernom, yang mewakili The Sacred Riana mengaku sangat kaget mendapatkan tawaran tampil di Taman Wisata MAPS Malaysia, Rencananya pada acara itu mereka akan memberikan kejutan yang berbeda, pihaknya juga merasa senang karena telah diberi kepercayaan untuk mengembangkan ide dan konsep sendiri.

Jumpers Rencana The Sacred Riana Tampil Di Malaysia (warta kota/nur ichsan)

“Terus terang kami sangat kaget ketika diberi kepercayaan untuk mengembangkan ide dan konsep kami sendiri, mereka menyukai ide dan konsepnya yang dinilai langka karena belum pernah ada di Indonesia maupun di Malaysia”, tambahnya.

Dalam pertunjukan yang penuh sensasi itu nantinya selain The Sacred Riana juga akan ikut meramaikan Oge Arthemus dan Jiban.

Jumpers Rencana The Sacred Riana Tampil Di Malaysia (warta kota/nur ichsan)

Penampilan yang luar biasa dari The Sacred Riana ini, untuk mengulang sukses pertunjukkan sebelumnya yang terbilang luar biasa, karena banyak menyedot perhatian penonton datang dan menyaksikan kengerian yang diperlihatkan The Sacred Riana.

Jumpers Rencana The Sacred Riana Tampil Di Malaysia (warta kota/nur ichsan)

“Ini merupakan penampilan The Sacred Riana yang ke dua di MAPS, kami berharap bisa mengulang sukses seperti sebelumnya yang telah berhasil menarik ribuan pengunjung”, ucap Bow Vernom seraya menambahkan bila dalam acara spesial itu, dua rekannya yakni Oge Arthemus dan Jiban akan ikut beraksi mewarnai pertunjukan yang akan berlangsung mencekam.

Jumpers Rencana The Sacred Riana Tampil Di Malaysia (warta kota/nur ichsan)

Sebagai wujud kepedulian kepada penderitaan yang sedang di alami korban bencana alam gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, pihak MAPS, telah berinisiatif memberikan bantuan berupa sejumlah untuk meringankan beban hidup para korban yang diserahkan langsung CEO MAPS, Shafeii Abdul Gaffoor, senilai RM 10 Ribu, atau sekitar Rp 36 Juta.

Bantuan MAPS Untuk Korban Gempa Palu & Donggala Di Sela Acara Jumpers Rencana The Sacred Riana Tampil Di Malaysia (warta kota/nur ichsan)

“Kami berharap bantuan ini bisa mengurangi beban hidup para korban dan mereka yang terdampak dari bencana alam ini”, ungkapnya.

Baca: Amien Rais Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan Polisi terkait Ratna Sarumpaet, Politisi Lainnya?

Baca: Sosok Pengganti Ratna Sarumpet di Timses Prabowo-Sandi, Gamal Albinsaid Bukan Kader Parpol

Baca: Kabar Terbaru Jorge LORENZO, Berharap Keajaiban di MotoGP Thailand Usai Terpelanting, Nih Videonya

TAUTAN: The Sacred Riana Kembali Bikin Publik Malaysia Ketakutan