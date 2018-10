Randy Hutagaol Paparkan Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

Randy Hutagaol saat jadi pemateri pada INTI Goes to Campus di STIE Professional Management College Indonesia (PMCI) Medan, Sabtu (7/10/2018)

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jurnalis Harian Tribun Medan Randy Hutagaol turut menjadi pembicara pada acara INTI Goes to Campus roadshow di STIE Professional Management College Indonesia (PMCI) Medan Jalan Haji Misbah Komplek Multatuli Indah Blok C No 11-14, Sabtu (6/10/2018) sore.

Di era digital, Randy mengingatkan tentang pentingnya menjadi pengguna media sosial yang cerdas.

"Dalam menggunakan media sosial kita Harus cerdas, harus bijak, " ujarnya.

Ia mencontohkan bagaimana media sosial bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti yang terjadi di Kampung Utte Rudang Padangsidempuan yang sebelumnya belum dialiri listrik namun pascadiberitakan membuat PLN lakukan survei untuk mulai membangun fasilitas listrik.

"Karena mengundang perhatian publik dan dari pemerintah lewat sosial media. Apakah Tribun Medan (memberitakan) hebat? Bukan itu intinya. Tapi kekuatan media sosial yang digunakan sebagai kekuatan yang positif. Main point-nya di situ," terangnya.

Tonton video penjelasan Randy;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Opening Ceremony Asian Para Games 2018 Masuk Trending Topic

UFC 229: Conor McGregor vs Khabib, Live Streaming TVOne Minggu 7 Oktober 2018 Cek di Sini

Mengudar Kisah Suami Ratna Sarumpaet, Empunya Diskotek Pertama di Jakarta dan Asia Tenggara

Lebih lanjut, Randy juga mengharapkan mahasiswa yang disebutnya sebagai generasi internet untuk aktif merawat akun media sosialnya dan menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.

"Sekali lagI saya yakin kalau generasi internet (I-Generation) ini memiliki kreativitas yang luar biasa. Isilah akun medsos dengan konten-konten yang cerdas dan kreatif, maka itu akan meningkatkan social engage," jelasnya.

Nantinya, sambung Randy, jika akun media sosial berkonten cerdas, positif, dan kreatif yang disukai banyak orang, apalagi sampai viral, maka akan menghasilkan kepercayaan.

Apalagi masyarakat banyak dihantam oleh berita hoaks, karena itu dia pun mengajak mahasiswa untuk berperan serta dalam memberantas penyebaran berita hoaks.

"Kalau followers kita sudah percaya. maka ada yang namanya move to action, artinya, dia sudah tahu melakukan langkah yakni langkah untuk ikut berperan serta membangun masyarakat. Sekarang kita lagi dihantam banyaknya hoaks, tugas teman-teman memanfaatkan media sosial dengan memberikan sesuatu yang informatif, edukatif, ataupun hiburan," tandasnya.

(cr11/Tribun-medan.com)

TONTON VIDEO LAINNYA;