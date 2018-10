Deddy Corbuzier Alami Cedera Bahu, Sang Kekasih Bilang Sudah 4 Kali dalam Beberapa Tahun

"Ini minggu malam kami, bagaimana minggu malam mu. FYI.. awal dislokasi nya karena kecelakaan ya.. jadi skrg jgn kan olahraga aktivitas apapun bisa bikin "copot" lagi dalam gerakan tertentu. So stop mengkambing hitam kan olahraga. "

Sabrina Chairunnisa, Kekasih Deddy Corbuzier

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan mentalis yang juga jadi host talkshow Hitam Putih Trans7, Deddy Corbuzier baru saja mengalami cidera bahu hingga membuatnya harus mendapatkan penangangan dokter.

Deddy Corbuzier mengaku sudah lebih dari 10 kali dia mengalami cidera bahu. Meskipun demikian, kekasih Sabrina Chairunnisa ini tetap melakukan gerakan olahraga yang berat.

Alhasil Deddy Corbuzier kembali mengalami cidera.

Dalam postingan tanggal 8 Oktober 2018, akun Instagram @mastercorbuzier menceritakan:

"Kalau kita hanya konsentrasi ke apa yang kita tidak bisa lakukan... We are stupid. Focus on what u can do now...

Gw masih ga bisa gerakin tangan gw sejak kecelakaan kmrn.... But we'll... F*ck it.

YOUR FITNESS IS 100% MENTAL... YOUR BODY WON'T GO WHERE YOUR MIND DOESN'T PUSH IT.

#nopainnogain #oldbutnotobsolete

