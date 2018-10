Jokowi Blak-blakan Terkait Adanya Tudingan Rapat IMF yang Menghabiskan Banyak Anggaran

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Dies Natalis Ke 66 Universitas Sumatera Utara (USU) di Gedung Auditorium, Senin (8/10/2018).

Tiba sekitar pukul 08.30 pagi, Jokowi disambut teriakan ribuan mahasiswa yang ingin bersalaman dan berfoto dengannya.

Tiba di halaman Gedung Auditorium, Rektor USU, Prof Runtung Sitepu, menyambut langsung kedatangan presiden dan Ibu negara Iriana Jokowi.

Setelah Prof Runtung menyalami Presiden Jokowi, keduanya tampak berbincang sejenak sebelum akhirnya berjalan masuk ke gedung Audiotorium USU.

Sekitar satu jam, Jokowi mengikuti sidang terbuka Dies Natalis Ke 66.

Presiden Jokowi tiba di Universitas Sumatera Utara, Senin (8/10/2018) (Tribun Medan)

Seusai acara, Presiden Jokowi sempat ditanyai awak media seputar tanggapan sejumlah pihak yang mengatakan terlalu besarnya anggaran penyelenggaraan pertemuan tahunan International Monetary Fund and the World Bank (IMF-WB) Annual Meetings (AM) yang digelar 8-14 Oktober di Bali.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa anggaran kegiatan tersebut dipakai untuk memperluas apron (Pelataran pesawat) di bandara Bali, serta membangun terowongan di persimpangan untuk mengatasi kemacetan.

Nantinya, kata Jokowi seluruh infrastuktur tersebut akan tetap dapat terus dipergunakan.

"Anggaran itu dipakai untuk, memperluas apron di bandara Bali, dipakai untuk membuat terowongan dipersimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet. Artinya itu setelah ini juga akan kita gunakan terus. Terowongannya digunakan terus, kemudian apron untuk parkir pesawat di bandara juga dipakai terus. Bukan sesuatu yang hilang," ujarnya.