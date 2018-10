Ratusan Mobil Mewah Sudah Disiapkan untuk Tamu IMF-Bank Dunia yang Bersua di Bali

"Saya ada minta dua mobil Lexus ke pusat. Padahal ke travel besar. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Lumayan itu harga sewa per hari bisa sampai Rp 14 juta,"

I Ketut Ardana, Ketua ASITA

TRIBUN-MEDAN.com - Ratusan mobil mewah telah disiapkan untuk menjadi kendaraan bagi peserta pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018 ) yang akan dilaksanakan di Bali pada 8-14 Oktober 2018.

Dilansir TribunWow dari saluran Youtube tvOneNews, persiapannya telah mencapai 100 persen dan sebagian delegasi atau panitia pelaksana sudah berada di Bali.

Akan ada 22 kepala negara yang hadir dari 189 negara delegasi yang mengikuti pertemuan tahunan ini.

Diinformasikan pula akan ada sekitar 34 ribu delegasi yang akan menghadiri pertemuan ini.

Berbagai persiapan telah dilakukan, tak terkecuali mempersiapkan 500 kendaraan mewah untuk tamu VIP dan VVIP.

Mercedez Benz akan disiapkan untuk kepala negara sekaligus dengan pengawalan ketat.

Dalam video tersebut tampak ratusan mobil mewah berwarna hitam telah disiapkan khusus untuk mengangkut delegasi dan kepala negara.

Sementara itu Ketua ASITA (Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies) Bali, I Ketut Ardana, mengungkapkan permintaan mobil mewah diperkirakan mencapai 5.000 unit dan hanya 1.500 unit yang bisa disediakan dari Bali.