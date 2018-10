Angel Karamoy Unggah Foto Mesra Bareng Kekasihnya, Caption Romantisnya Jadi Sorotan

Angel Karamoy mengunggah foto romantis dengan kekasihnya Jose Poernomo. Ia juga menyertakan caption romantis di foto tersebut.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar hubungan istimewa Jose Poernomo dan Angel Karamoy beredar setelah foto mesra mereka muncul.

Jose pertama kalinya mengunggah foto dengan Angel Karamoy di akun Instagramnya, Sabtu (22/9/2018) lalu.

Postingannya pun sukses membuat netizen heboh dan membanjirinya dengan berbagai komentar.

Satu diantaranya komentar dari sosialita sekaligus tunangan aktor Denny Sumargo, Dita Soedarjo.

"Cieeeeeeee joseeee," komentarnya melalui akun Instagram @ditasoedarjo.

Aktris senior Wulan Guritno pun ikut-ikutan menggoda mereka melalui kolom komentar.

"Suit suit from the 1st who knows hihi .. now dah go publik ya awww laaaff..

Kalau kyk kt nitijen long last ya kak @josepoernomo @realangelkaramoy," tulisnya melalui akun @wulanguritno.

Selang seminggu kemudian, giliran Angel Karamoy yang mengunggah foto romantis mereka.