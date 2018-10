Kapolda Sebut Harga Sembako Cenderung Stabil, Wali Kota Ingatkan Pedagang Jangan 'Bermain Api'

Laporan Wartawan Tribun Medan/Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin bersama Kapolda Sumut Irjen Agus Adrianto melakukan peninjauan harga bahan kebutuhan pokok di beberapa pasar, Selasa (9/10/2018). Hasilnya, harga cenderung stabil. Hanya dua komoditi saja terjadi kenaikan harga, yakni cabai merah dan cabai rawit.

Untuk cabai merah, harga naik di kisaran Rp 42.000 per kg, sebelumnya harga hanya Rp 34.000 per kg. Sedangkan harga cabai rawit lebih ‘pedas’, yakni Rp 50.000 per kg, sebelumnya di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 33.000 ler kg.

Kapolda Sumut Irjen Agus mengatakan, pihaknya akan mencari tahu mengapa harga cabai merah dan rawit naik di pasaran.

"Apakah mungkin karena faktor hujan, kita akan mencari kira-kira apa ada fakltor lain yang menyebabkan harga cabai merah dan rawit mengalami kenaikan," katanya.

Ia menambahkan, harga kebutuhan pokok lainnya dari hasil peninjauan relatif stabil. Peninjauan juga dilakukan di tempat penjualan ayam.

Menurut pengakuan pedagang, harga jual ayam potong tidak naik, yakni Rp 26.000 per kg. Harga itu bisa turun Rp1.000 apabila tidak diikuti kaki dan kepala.

Setelah itu dilanjutkan dengan mengecek harga sayuran. Selain cabai merah dan cabai relatif, harga komiditi lainnya relatif stabil seperti bawang merah Rp 20.000 per kg, bawang putih Rp 20.000 kg serta tomat Rp 11.000 per kg.

Seorang pedagang telur bernama Roni mengatakan, harga telur ayam buras stabil, sebab penjualannya hanya di kisaran Rp 1.100 hingga Rp 1.300 per butir.

"Kalau telur berukuran jumbo, barulah harganya kita jual Rp.1.400/butir. Sudah itu stok untuk telur ayam buras cukup banyak sehingga harga kecil kemungkinan naik," katanya.