Kejari Binjai Tetapkan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia jadi Tersangka Kredit Fiktif Rp 1,5 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - ‎Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai telah menetapkan status perkara dugaan kredit fiktif Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari penyelidikan ke penyidikan. Dua pejabat BRI dan seorang nasabah atau pemohon kredit resmi ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (9/10/2018)

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar menuturkan, kredit fiktif yang menjadi perkara bermula dari nasabah seorang pengusaha berinisial DS yang meminjam uang ke BRI Cabang Pembantu Katamso Medan sebesar Rp 500 juta‎ pada 2009. Teranyar diketahui pinjaman dilakukan sebanyak tiga kali dengan nilai yang sama, Rp 500 juta tiga kali, sehingga ada temuan 1,5 miliar.

Didampingi Kasi Pidsus Asepte Gaulle Ginting dan Kasi Intel Erwin Nasution, dijelaskan Kajari, DS dalam pengajuan permohonannya memakai atas nama UD Grace Panglima Denai, CV Finance SS, CV Deandls dengan jaminan Bangunan SHM No 703, SHM No 699, SHM No 698.

"Perkaranya kredit fiktif. Jaminan tidak sesuai faktanya, sudah kita tetap juga tersangka tiga orang. Kapasitasnya pejabat bank ada dua orang, dan pihak swasta seorang. Kita tetapkan tersangka, dalam dua perkara yang beda," kata Kajari

"Tersangka dari pihak Bank yakni AS Pimcab BRI Pembantu Katamso Medan dan OS pejabat pelaksana yang malakukan tugas penilaian kegiatan di lapangan untuk proses permohonan kredit. Sedangkan pihak swasta adalah pemohon DS," bebernya.

Sejauh ini terhadap para tersangka belum dilakukan penahanan. Pihak Kejari akan melengkapi nota pendapat terlebih dahulu untuk proses lanjut penahanan."Penahanan masih akan proses lanjut. Nota pendapat terlebih dahulu berdasarkan objektif dan subjektif," kata Kajari.

Dua pejabat ditetapkan tersangka karena BRI Cabang pembantu SM Raja memberi pinjaman, tidak mengecek langsung jaminan apakah sesuai dengan berkas yang dijaminkan. Dalam kasus ini KPKNL Kajari telah memanggilnya.

Hasil koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah memeriksa dan memintai keterangan mengenai usaha mengenai properti DS. Temuannya izin tidak ada. Dan temuan BPN Kota Binjai bahwa jaminan DS memang tidak sama dengan perjanjian kredit dia.

Diketahui jaminan DS kepada BRI Cabang Pembantu Katamso Medan berupa ruko tiga pintu, berlantai dua di Jalan Soekarno-Hatta, Km 18, Binjai Timur. Diduga tanpa dilakukan pengecekan lebih dulu oleh BRI Cabang Pembantu Katamso, perbankan plat merah itu mencairkan dana pinjaman kepada DS.‎

Pascamenerima dana pinjaman, DS macet dan terus menunggak dalam membayar kredit. Akibatnya, BRI berupaya melakukan penyitaan atas ketiga ruko tiga pintu yang menjadi jaminan.

Usai disita, BRI melakukan pelelangan per rukonya sebesar Rp 275 juta pada Juli 2013. Menurut Kajari, pemenang lelang itu adalah Sugianto. Oleh Sugianto, ruko yang dibelinya melalui pelelangan BRI itu dijual kepada Moina yang kemudian atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dibaliknamakannya.

Hasil temuan terjadi sengketa. Rupanya pemilik ruko yang dibeli Sugianto itu milik Herlina Purba yang berdomisili di Jakarta. Herlina Purba pun kaget asetnya disita oleh BRI yang kemudian berubah SHMnya.

Sejumlah saksi yang pernah diperiksa dalam proses penyelidikan perkara, di antaranya Herlina Purba, pihak yang merasa dirugikan dan komplain karena asetnya disita oleh BRI, pejabat di BRI Cabang Pembantu Katamso Medan.

(Dyk/tribun-medan.com)