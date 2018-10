Kezia Karamoy Pamer Perut Buncit dan Sebut Calon Anak Keduanya dengan Panggilan Ini

"Sehat sehat ya kamu didalam nak ,, mami ga sabar mau peluk kamu ,, trus ajak kamu main sama kaka el dan papi see you next year dede el".

TRIBUN-MEDAN.com - Kebahagiaan kini tengah menyelimuti pasangan Kezia Karamoy dan Axcel Narang.

Pasalnya pasangan yang menikah pada 29 Maret 2017 ini, tengah menantikan kelahiran anak kedua.

Sebelumnya, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alfredo Elfata Narang.

Kabar kehamilan ini diketahui langsung dari Kezia Karamoy.

Saat itu, wanita 25 tahun tersebut mengunggah video dirinya dan mengisyaratkan tengah hamil anak kedua.

Wanita 25 tahun ini terlihat mengenakan koyo di pelipisnya.

Mantan personel girlband Cherrybell ini mengaku pusing disetiap malam hari.

(InstagramStory Kezia Karamoy)

Tengah hamil anak kedua, baru-baru ini Kezia Karamoy memamerkan perut buncitnya.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram @itskeziakaramoy.