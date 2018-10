Rupiah Tembus Rp 15.200, tapi IMF Malah Puji Indonesia Negara Sukses Hadapi Tekanan

TRIBUN-MEDAN.COM - Kurs rupiah masih melanjutkan pelemahan dan menjadi konsumsi politik jelang Pilpres 2019.

Selasa (9/10/2018) pukul 10.09 WIB, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) berada di Rp 15.233 per dollar Amerika Serikat (AS).

Angka Jisdor ini melemah 0,26% jika dibandingkan dengan kemarin. Dalam enam hari perdagangan berturut-turut, rupiah mengakumulasi pelemahan 2,20%.

Di pasar spot pukul 10.10 WIB, rupiah pun melemah 0,11% ke Rp 15.235 per dollar AS dari harga penutupan kemarin pada Rp 15.218 per dollar AS. Dalam tujuh hari perdagangan berturut-turut di pasar spot, rupiah mengakumulasi pelemahan 2,23%.

Nilai tukar rupiah melemah di tengah mulai menguatnya sebagian mata uang Asia. Penguatan mata uang terhadap the greenback tampak pada mata uang yuan China, peso Filipina, baht Thailand, dan yen Jepang. Sedangkan mata uang Asia lainnya masih melemah.

Namun, mengejutkan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa nilai tukar rupiah yang terdepresiasi terhadap dollar AS tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Chief economist IMF Maurice Obstfeld mengatakan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, yakni berupa pengetatan kebijakan moneter di AS secara gradual dan pengetatan moneter di sejumlah negara memang berdampak ke emerging markets.

“Dollar AS menguat. Namun satu cara melihat ini adalah meski rupiah secara year to date melemah 10% terhadap dollar AS, tapi depresiasi terhadap negara-negara rekanan dagang Indonesia hanya sekitar 4% saja,” kata Maurice di Bali, Selasa (9/10/2018).

Dia menambahkan, perbandingan ini penting untuk dilihat dalam situasi pelemahan nilai tukar.

Obstfekd melanjutkan, Indonesia juga menjadi cerita sukses dalam menghadapi tekanan global yang mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik.