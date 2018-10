Terlihat Makin Cantik, Lihat Potret Menawannya Salmafina Sunan seusai Lakukan Filler pada Wajahnya

Salmafina Sunan tampak melakukan perubahan pada penampilannya. Perubahan tersebut membuat wajah Salma nampak bak boneka barbie.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasca berpisah dengan Taqy Malik, kehidupan Salmafina Sunan beberapa kali menjadi sorotan.

Namun kini dirinya tuai perhatian lantaran penampilannya barunya.

Dalam unggahan terbarunya, pada Sabtu (7/10/2018), Salmafina Kahirunnisa membeberkan sebuah fakta terbaru tentang penampilannya yang tampak berbeda.

Melalui unggahan tersebut, Salma menuliskan keterangan foto sebuah dialog berbahasa Inggris.

"And then he asked me,Said, "Baby, why do we love each other?"

I said, "Honey, it's simple.It's the way that you love and treat your mother"

(Dia bertanya, "Sayang kenapa kita saling mencintai?"

Aku menjawab, "sayang, ini karena caramu mencintai dan memperlakan ibumu)," tulis Salma di caption fotonya.

Dalam foto yang diunggah itu, Salma memakai jilbab berwarna hitam.