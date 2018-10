Cinta Laura Sempat Populer dengan Kalimat Becek Nggak Ada Ojek, Ternyata Ada Kisah Pahit di Baliknya

"Aku masih berusia 13 tahun saat itu dan ketika orang-orang terus-terusan meneriakkan istilah ini, itu benar-benar membuatku tak nyaman."

TRIBUN-MEDAN.com - Cinta Laura saat ini memang jarang terlihat di layar kaca tanah air.

Maklum, Cinta sekarang tengah go internasional dan berkarir di Amerika Serikat.

Di Indonesia, Cinta Laura mengawali karirnya dalam sinetron "Cinderella (Apakah Cinta Hanyalah Mimpi?)".

Tak hanya sinetron, perempuan 23 tahun ini juga melebarkan sayap ke dunia tarik suara.

Ia telah mengeluarkan beberapa single seperti "Cinta atau Uang", "Shoot Me", dan "Guardian Angel"

Cinta Laura juga kerap membintangi film, mulai film tanah air ataupun Hollywood.

@claurakiehl ()

Aktris blasteran Jerman-Indonesia itu telah beberapa kali bermain di film ataupun serial televisi Hollywood.

Contohnya "Crazy for the Boys", "The Ninth Passenger", "Nanny Surveillance", dan lain-lain.

Cinta Laura beberapa kali pulang ke Indonesia dan menjadi tamu di berbagai talkshow.