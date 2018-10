Fatin Shidqia Lubis Unggah Foto Kondangan Bareng Sang Kekasih, Netizen Doakan Berjodoh

Fatin Shidqia Lubis tak malu-malu lagi mengunggah fotonya dengan kekasih hatinya. Ia bahkan mengunggah foto saat mereka kondangan bareng.

TRIBUN-MEDAN.com - Postingan terbaru penyanyi Fatin Shidqia Lubis agaknya membuat para penggemarnya patah hati.

Pasalnya, ia tak lagi malu mengunggah foto bersama kekasihnya yang bernama Septrian Nugraha Gunawan.

Pada hari Minggu lalu (7/10/2018) Fatin mengunggah potret bersama Septrian.

Di keterangan fotonya, Fatin menuliskan caption berbahasa inggris.

"Our very first kondangan together. (kondangan pertama kami)," tulis Fatin.

Kompak dengan Fatin, Septrian juga mengunggah potret dan caption yang hampir mirip.

"First time (pertama kali)," tulis Septrian di keterangan fotonya.

Warganet pun memberikan berbagai tanggapan.

Ada yang memberikan dukungan namun ada pula yang memberi kritikan.