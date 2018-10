Penyanyi Rossa di Usianya ke-40, Janda Kaya 9 Tahun, hingga Punya Rumah Seharga Rp 9 Miliar

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi Rossa atau Teh Oca sapaan akrabnya memang sudah tak asing lagi dan cukup dikenal oleh masyarakat.

Pemilik nama asli Dri Rossa Roslaina Handiyani diketahui telah memulai karier sebagai penyanyi sejak tahun 1986.

Oleh sebab itulah, soal musikalitas Rossa tak perlu diragukan lagi.

Diva Indonesia itu kini berulang tahun ke-40 pada, Selasa ini (9/10/2018).

Di ulang tahunnya kali ini, Rossa diketahui berada di Sydney, Australia.

Sejumlah rekan artis seperti Tasya Kamila, Melly Goeslaw turut memberikan ucapan selamat. Penyanyi Afgan Syahreza juga memberikan ucapan selamat untuk teman terdekatnya itu.

Ia bahkan memanggil Rossa dengan panggilan "Bubu".

"Happy birthday, bubu!

May Allah bless you always. Enjoy Sydney .

.

In the spirit of your bday, i’m gonna share a few of not so flattering pictures of us.

(Selamat ulang tahun, bubu,