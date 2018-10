Perempuan Paling Tajir di Indonesia Ini Kerap Tolak Undangan Makan Malam, Alasannya Bikin Kagum

TRIBUN-MEDAN.com-Arini Subianto beberapa waktu lalu sukses mencuri perhatian khalayak publik.

Bagaimana tidak, nama Arini termasuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia 'Indonesia Rich List' versi majalah Forbes pada 2017 lalu.

Perempuan bernama asli Arini Sarraswati Subianto ini menduduki peringkat ke-37 dalam daftar tersebut, dengan kekayaan mencapai 820 juta dollar AS atau setara Rp11,07 triliun (Rp13.500 per dollar AS).

Memiliki kekayaan yang fantastis, wanita berusia 46 tahun ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Tri Nur Cakrawala, PT Pandu Alam Persada.

Tak hanya itu, perempuan ini juga merupakan Presiden Direktur Persada Capital Investama, perusahaan yang bersentuhan dengan produk pemrosesan kayu dan kelapa sawit, serta karet dan batubara.

Selain Arini, wanita yang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia adalah Kartini Muljadi (87). Forbes mengestimasikan kekayaannya mencapai 680 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 9,1 triliun. Kartini memiliki latar belakang hukum, pernah menjadi hakim, dan mendirikan biro konsultan hukum Muljadi&Rekan.

Arini memperoleh gelar sarjananya pada 1994 silam dari Parsons The New School for Design di Amerika Serikat.

Setelahnya, Arini menyelesaikan gelar MBA nya pada 1998 di Graduate School of Business di Fordham University, Amerika Serikat.

Anak sulung dari tiga bersaudara ini juga mewarisi kerajaan bisnis sang ayah, Benny Subianto.

Tidak main-main, anak bisnisnya terdiri dari sektor pertanian, perkebunan, tambang, properti, konstruksi, perhotelan, dan kesehatan.