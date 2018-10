30 Mahasiswa USU Dapat Beasiswa Rp 225 Juta dari PT Pegadaian

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Pegadaian (Persero) menyerahkan beasiswa sebesar Rp 225 juta kepada 30 mahasiswa dan mahasiswi berprestasi Universitas Sumatera Utara (USU) dalam kegiatan Kuliah Umum Pegadaian Goes to Campus, yang diselenggarakan PT Pegadaian dan USU, di Gelanggang Mahasiswa USU, Kamis (11/10/2018).

Beasiswa tersebut merupakan satu bentuk kepedulian dari PT Pegadaian terhadap dunia pendidikan pada umumnya dan USU khususnya.

Demikian disampaikan Ir Moh Edi Isdwiarto, MM, selaku Direktur SDM dan Hukum PT Pegadaian (Persero) dalam sambutannya.

Pemberian beasiswa kepada para mahasiswa-mahasiswi berprestasi USU itu juga menjadi langkah awal dimulainya kerjasama antara PT Pegadaian dan USU, yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di kesempatan yang sama.

Kuliah Umum yang diselenggarakan dari pagi hingga siang hari itu bertajuk “Pegadaian Semakin Muda(h) Are You Ready To Be Part of Our Transformation? Tema umumnya mengenai “Transformasi Perusahaan di Era Digital.

"Kami sangat berkomitmen terhadap kemajuan dunia pendidikan, juga membangun USU sebagai salah satu institusi pendidikan terpercaya di Sumut,” kata Ir Moh Edi Isdwiarto, MM.

Sementara itu, Wakil Rektor II USU, Prof Dr dr Muhammad Fidel Ganis Siregar, M Ked (O.G), Sp OG (K), dalam sambutannya saat membuka Kuliah Umum, menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasinya atas pemberian beasiswa kepada para mahasiswa dan mahasiswi berprestasi USU.

Bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan biaya pendidikan mahasiswa, mengingat tak semua mahasiswa USU berasal dari kalangan mampu. Dengan adanya beasiswa diharapkan dapat mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah disebabkan karena kekurangan biaya.

Prof Fidel juga menyambut baik digelarnya kegiatan kuliah umum dengan harapan dapat menambah informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi para mahasiswa yang menghadirinya.