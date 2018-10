Astra Grup Ajak Mahasiswa Sadar saat Berkendara dan Berlalu Lintas

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Sebagai wujud pelayanan Astra untuk menjaga dan mengingatkan kesadaran masyarakat Indonesia agar aman berkendara dan berlalu lintas, Astra Grup kembali mengadakan program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas (IAABL).

Branch Manager Asuransi Astra sebagai wakil coordinator Astra Grup Medan, Muliawansyah, mengatakan, di dalam program IAABL tersebut ada tiga program utama yaitu IAABL for Student, IAABL for Customer dan kota percontohan IAABL.

“Untuk kali ini, Astra Grup Medan menjalankan salah satu dari tiga program utama tersebut yaitu IAABL for Student dengan menghadirkan kegiatan roadshow IAABL Goes to School,” ujarnya, Jumat (12/10/2018).

Ia menjelaskan, IAABL Goes to School tersebut diadakan di beberapa daerah yaitu di Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Balikpapan, Padang dan Manado.

“Untuk di Medan, IAABL Goes to School diadakan di Universitas Pelita Harapan (UPH) dan mengajak mahasiswa dan mahasiswi di sana untuk lebih sadar berkendara dan berlalu lintas,” jelasnya.

Ia menerangkan, tujuan dari program tersebut adalah untuk memenuhi program utama IAABL dengan target adalah pelajar sesuai dengan salah satu target dari IAABL tersebut.

Sementara itu, Regional Office Head Sumatera, Malvin Okky Stanley Hantoro, menuturkan, di tahun 2018, Astra juga akan mencanangkan satu kota atau desa percontohan IAABL.

“Kota atau desa percontohan tersebut nantinya diharapkan akan menjadi percontohan untuk kota-kota lain dalam penerapan keselamatan berlalu lintas,” tuturnya.

Ia menerangkan, bentuk dari program desa percontohan IAABL adalah pembentukan kampong IAABL, membentuk satu sekolah percontohan IAABL dimana kurikulum sekolah sudah terintegrasi program keselamatan berlalu lintas dan program safety driving center.

“Program ini akan bekerjasama dengan seluruh Grup Astra, Komunitas, pemerintah daerah, korlantas dan kementerian perhubungan (Kemenhub),” terangnya.

