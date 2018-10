Bahasa Indonesia Diucapkan saat Sidang Parlemen Inggris, Sosok Richard Graham Jadi Sorotan

"Teman yang membantu saat dibutuhkan adalah teman sebenarnya," kata Richard Graham, dikutip dari video yang diunggah akun Instagram Kompas TV.

Setelah mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia, Richard Graham pun mengucapkan terjemahannya dalam bahasa Inggris.

"A friend in need is a friend indeed," sambung Richard Graham.

Kata-kata Richard Graham dalam rangka menanyakan respons pemerintah UK terhadap bencana di Indonesia.

Bencana alam itu, yakni gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah.

Richard Graham ini kebetulan menjabat pula sebagai penasihat khusus Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan dengan Asean dan Indonesia.

Pertanyaan Richard Graham ini pun ditanggapi Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Theresa May merespons positif untuk memberikan dukungan terhadap korban gempa dan tsunami Palu di Indonesia.

Berikut ini video Richard Graham saat mengucapkan bahasa Indonesia pada Sidang Parlemen Inggris.

Video Richard Graham yang mengucapkan bahasa Indonesia padaSidang Parlemen Inggris ini, diunggah ulang alias di-repost Kepala Bekraf Triawan Munaf melalui Instagram.