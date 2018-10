Hotman Paris Ultah 20 Oktober, Undang Seluruh Perempuan di Indonesia Party di Bali

TRIBUN-MEDAN.com - Pengacara kondang Hotman Paris mengundang cewe-cewe untuk berpesta dengannya di Bali.

Pada 20 Oktober 2018 nanti, Hotman akan merayakan ulang tahunnya. Dirinya akan genap berusia 58 tahun saat itu.

Untuk merayakan ulang tahunnya itu, Hotman akan mengadakan pesta.

Pesta tersebut dilaksanakannya selama dua hari, 19-20 Oktober 2018 di Bali di tiga klub ternama.

Dia mengundang seluruh perempuan cantik di seluruh Indonesia, untuk hadir dalam perayaan ulang tahunnya.

Undangan itu disampaikannya melalui unggahan video pada Jumat (12/10/2018) di akun instagram @hotmanparisofficial.

Hotman terlihat sedang duduk santai dan menyantap segelas kopi.

Ia menggunakan setelan jas berwarna ungu dan tidak ketinggalan aksesoris bling-bling khasnya.

"Sampai ketemu di Finns dan Omnia, Bali. Tanggal 19 dan 20 Oktober, Hotman mau ulang tahun," kata Hotman.

"Finns, Omnia dan di Mexicola. Party. See you in Bali."