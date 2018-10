Auto2000 Wilayah Sumatera Juara Umum Nasional Kontes Inovasi 2000 Tahun 2018

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Setelah melakukan seleksi ketat hampir empat bulan, akhirnya Auto2000 wilayah Sumatera menyapu bersih hampir seluruh penghargaan dalam kontes Inovasi 2000 tahun 2018.

Operation Manager Auto2000 Area Sumatera, Judianto, penghargaan yang diraih Auto2000 wilayah Sumatera yaitu Juara Umum Nasional, Juara 2 The Best QCP dan Juara 3 The Best QCC Non Teknis diraih oleh Auto2000 Sisingamangaraja Medan.

“Kemudian Juara 2 The Best Culture Nasional dan Juara 1 The Best Contributo diraih Auto2000 Tanjung Api-Api, Palembang,” ujarnya, Sabtu (13/10/2018).

Ia mengaku sangat bangga atas prestasi yang diraih semua tim Sumatera, hal ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim yang ada di cabang baik itu tim sales, after sales, serta administrasi.

“Prestasi ini merupakan cerminan budaya inovasi dan kaizen yang telah tercipta selama ini, dan menjadi fokus kami dalam memenuhi kebutuhan pelanggan,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, hasil tersebut juga sesuai dengan Budaya Auto2000 FIRST dengan nilai Strive for Excellence dimana setiap karyawan senantiasa memberikan kinerja terbaik.

“Inovasi Auto2000 juga mendukung salah satu strategi PT Astra International dalam mencapai Wolrd Class Organization dimana ada empat strategi yang dilakukan yaitu Continuous Improvement, Human Capital Think Globally Act Locally, Agile Organization dan Partner of Choice,” ungkapnya.

Ia menuturkan, tahun ini ajang bergengsi tingkat nasional itu mengusung tema yang sesuai dengan strategi Auto2000 yaitu Go Local, Go Digital, Go Personal, Go Lean.

(pra/tribun-medan.com)