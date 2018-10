Ditanya Soal Isu Perselingkuhan Presiden AS, Ini Jawaban Melania Trump

TRIBUN-MEDAN.com - Melania Trump menolak keras banyaknya isu yang tersebar luas tentang suaminya, Donald Trump.

Seperti yang diketahui, banyak pemberitaan yang menduga Presiden AS itu memiliki hubungan gelap dengan seorang bintang porno dan lain-lain sebagainya.

Dalam sebuah wawancara bersama ABC News pada Jumat (12/10/2018) dirinya mengatakan bahwa ia masih memiliki banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan.

Ibu negara Amerika Serikat itu tidak menyangkal dugaan dan sejarah perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Melania Trump juga bersikeras kalau dirinya tidak pernah memikirkan tentang hal itu.

"Itu bukan perhatian dan fokus saya," katanya dalam wawancara itu.

"Aku seorang ibu dan juga ibu negara. Aku punya banyak hal penting yang perlu dipikirkan dan dilakukan,"

Dia menyadari banyaknya pemberitaan yang menyangkut suami juga pernikahan mereka. Ia menyadari bahwa pernikahannya tidak selalu berjalan dengan mulus, tapi dirinya tau apa yang benar dan yang salah.

"Saya tahu orang suka berspekulasi dan media suka berspekulasi tentang pernikahan kami," katanya.

"Itu (pernikahan) tidak selalu menyenangkan, tentu saja. Tapi saya tahu apa yang benar dan apa yang salah,"

Ditanya apakah dia mencintai suaminya, mantan model kelahiran Slovenia 48 tahun lalu ini dengan santai dirinya menjawab bahwa hubungannya dengan presiden AS itu dalam kondisi baik-baik saja.

"Ya, kami baik-baik saja. Ini adalah spekulasi media, dan itu gosip. Itu tidak selalu benar."

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah di asiaone dengan judul 'We are fine': Melania Trump dismisses gossip about marriage