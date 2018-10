FOTO-FOTO KARNAVAL BUDAYA BALI - Memeriahkan Pertemuan IMF-Bank Dunia 2018

Presiden Joko Widodo Buka Karnaval Budaya Bali di Nusa Dua

FOTO: Kris/Laily Rachev/Biro Pers Setpres

TRIBUN-MEDAN.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Karnaval Budaya Bali di kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua, Bali, pada Jumat (12/10/2018) sore.

Karnaval budaya tersebut digelar dalam rangka memeriahkan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018.

FOTO: Kris/Laily Rachev/Biro Pers Setpres

Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, keduanya kompak mengenakan busana adat Bali.

Rombongan tiba sekira pukul 16.50 WITA.

Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan beserta Ny. Devi Luhut Binsar Panjaitan dan juga Gubernur Bali I Wayan Koster beserta Ny. Ni Putu Putri Suastini.

FOTO: Kris/Laily Rachev/Biro Pers Setpres

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kemudian langsung menuju panggung kehormatan untuk membuka secara resmi karnaval yang mengangkat tema "The Life and Economy of Bali".

Pembukaan karnaval ditandai dengan pemukulan 'Okokan' sebuah alat musik tradisional Bali yang dimainkan oleh Presiden Jokowi didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

FOTO: Kris/Laily Rachev/Biro Pers Setpres

Dalam sambutannya, I Wayan Koster menyatakan bahwa tema yang diangkat dalam Karnaval Budaya Bali ini memiliki makna ritual siklus hidup masyarakat Hindu di Bali yang dimulai dari kelahiran hingga kematian.

"Dalam memaknai dan ikut memeriahkan Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018, ditampilkan karnaval budaya dengan menampilkan berbagai keragaman, kemegahan, dan keagungan budaya Bali dan dikemas dalam karya seni pertunjukan kolosal yang inovatif, atraktif, dan dinamis," ujar Gubernur I Wayan Koster.