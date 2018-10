Perampok Minta Izin untuk Mencuri di Toko Sparepart Kendaraan, Ini Akhirnya yang Terjadi

TRIBUN-MEDAN.com - Orang Jepang memang terkenal dengan sopan santunnya. Dan insiden satu ini akan menunjukkan pada Anda, seberapa sopannya warga Jepang itu.

Baru-baru ini di Jepang, ada seorang pria yang berniat mencuri di sebuah minimarket. Bukannya langsung menjarah toko, dirinya justru meminta izin pada pemilik toko.

Upaya perampokan aneh terjadi pada tanggal 5 Oktober di sebuah Toko Mobil Lawson di Kota Ogori, Jepang. Menurut polisi, pria yang tidak disebutkan namanya itu diduga memasuki toko sekitar pukul 1:40.

Dirinya mendatangi manajer toko dan mengatakan maksudnya untuk merampok toko.

"Saya datang dengan maksud untuk mengintimidasi Anda dan merampok toko ini, bolehkah saya meminta Anda untuk menyenangkan bekerja sama dengan saya?" ujar pelaku pada manajer.

Tapi sayang, dirinya tidak mendapat jawaban yang diharapkan. Si manajer toko serbaada itumenolak permintaan perampok dengan sopan.

"Saya tidak bisa melakukan itu," kata Manajer toko.

Setelahnya, perampok itu berbalik, berjalan dengan tenang dan meninggalkan toko dengan tenang tanpa mengambil apapun. Sekitar lima menit setelahnya, perampok melakukan tindakan tidak terduga.

Dirinya berjalan menuju kantor polisi terdekat dan mengakui kesalahannya, atas percobaan perampokan. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas kepolisian menemukan pisau dapur yang tak terpakai, sebagai senjata untuk upaya perampokan di toko.

Walaupun tidak melakukan tindakan apapun, polisi tetap menjatuhi hukuman pada pria itu. Dan masih menyelidiki motif kejahatan tersebut.

Beberapa media di Jepang menyatakan bahwa pria itu mungkin hanya mencari cara untuk ditahan. Dan mencuri, adalah satu-satunya cara yang terpikirkannya. Ini merupakan upaya perampokan yang paling tidak masuk akal, mungkin.

(cr12/tribun-medan.com)

