Hotman Paris Rayakan Ulang Tahun Selama Dua Hari Dua Malam di Tempat Termewah Pulau Bali

TRIBUN-MEDAN.com-Mengulas tentang Hotman Paris tidak ada habisnya. Pengacara kondang ini selalu memberikan aksi yang tidak biasa disetiap aktivitasnya.

Aksi-aksinya pun selalui menjadi perbincangan penggemarnya di dunia maya, karena dia sering kali mengungah aktivitasnya tersebut di akun Instagramnya @hotmanparisofficial.

Kali ini dia membagikan video berupa undangan kepada para wanita cantik untuk merayakan ulang tahunnya dengan sebuah pesta mewah di Pulau Bali.

Pada 20 Oktober 2018 nanti, Hotman Paris akan genap berusia 58 tahun. Perayaan ulang tahunnya pun akan dirayakan pada 19-20 Oktober 2018 di tiga klub ternama.

"Sampai ketemu di Finns dan Omnia, Bali. Tanggal 19 dan 20 Oktober, Hotman mau ulang tahun," kata Hotman seraya duduk santai dan menikmati segelas kopi.

"Finns, Omnia dan di Mexicola. Party. See you in Bali."

"Cewe-cewe seluruh Indonesia, join me in Bali."

"(Di sana) akan ada juga Hotman Paris Show dan I-News TV selama aku party di Bali," tutupnya.

Terbaru Hotman Paris kembali mengajak para wanita cantik untuk merayakan pesta ulang tahunnya saat berada di dalam pesawat garuda, Senin (15/10/2018) pagi

Sebelum menyampaikan ajakanya, pengacara kondang ini terlebih dahulu memuji kecantikan perempuan berdarah batak yang bertugas di dalam pesawat tersebut.