Kahiyang Ayu Ubah Penampilan, Warganet Sebut Mama Muda yang Cantik

TRIBUN-MEDAN.COM - Kahiyang Ayu, Putri dari Presiden Joko Widodo dan Iriana mengunggah sebuah foto dengan penampilan baru di akun instagramnya, @ayanggkahiyang.

Kahiyang tampil dengan gaya rambut yang berbeda. Rambut hitam lurus kini berubah menjadi keriting.

Gaya rambut tersebut ternyata sudah lama diinginkan istri dari Bobby Nasution ini.

"Udah dr lama aku pengen bgt nyobain nyatok rambut kriwil2 gini.. eee kmrn sekalinya posting rambut kriwil juga tapi muka hadap depan, malah dikatain “muka macem donat gitu ngga cocok rambut gitu”.. Tapi skg upload ulang lagi dengan posisi muka tampak samping, biar ngga dikatain donat lagi," tulis akun @ayanggkahiyang.

Tonton video kolasenya;

Terlihat Kahiyang berpose sambil tersenyum.

Ibu dari Sedah Mirah Nasution ini mengenakan baju warna abu-abu dengan motif garis berwarna hitam.

Kahiyang Ayu (Youtube Mothercare Indonesia)

Beberapa warganet pun memberikan pujiannya untuk penampilan Kahiyang yang beda dari biasanya ini.

abdulrahmanbuana: Malah enak dilihatnya kok mbak ayang.

artika_309: Ibu muda yg st ini nggak pernah neko2 selalu apa adanya d sederhana seperti ortunya ...bgs jg kok rambut kriwilnya hehe... Mb e yg penting sehat apapun bentuk tubuh kita hrs bersyukur, ibu muda yg cantik @ayanggkahiyang.

sarasoiree: Hahaha best caption ngakakk, mba ayaaang I dont know you personally but I think you're a sweet human being inside out, mgkn mksdnya donat itu, krn mba ayang manisss.

(hen/tribun-medan.com)

