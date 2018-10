OJK: Pastikan 2 L Sebelum Berinvestasi

TRIBUN MEDAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN - Financial Planner, Salim Soetono memberikan materi dalam kegiatan OJK Goes to Campuss di Kampus Unika Santo Thomas Medan, Rabu (10/10). Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pengawasan dan perlindungan konsumen serta pemahaman pasar modal dan perencanaan keuangan bagi mahasiswa.