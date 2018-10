Viral Malea Emma Tjandrawidjaja Hebohkan American Idol, Gadis Cilik Keturunan Indonesia, Videonya 

Viral Malea Emma Tjandrawidjaja Hebohkan American Idol, Gadis Cilik Keturunan Indonesia

TRIBUN-MEDAN.COM - Kejutan dari gadis cilik Malea Emma Tjandrawidjaja, sekaligus bikin ajang American Idol 'berguncang'.

Malea Emma Tjandrawidjaja yang rupanya keturunan Indonesia tersebut menyabet golden ticket di ajang kontes bakat bernyanyi berkelas dunia tersebut.

Perempuan berusia 7 tahun ini sebelumnya sempat viral karena menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat di liga sepak bola Amerika Serikat, Major League Soccer Game.

Setelah penampilannya yang begitu memukau tersebut, Malea mendapat tawaran berbagai macam acara TV di Amerika Serikat.

Karier musiknya yang gemilang di usia muda tak sampai di situ, Malea bahkan mendapat golden ticket dalam ajang American Idol.

Namun golden ticket tersebut akan berlaku saat usianya mencapai 16 tahun.

Jadi dirinya sudah dipastikan akan lolos audisi American Idol 2027 nanti.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Malea, @maleaemma, Kamis (15/10/2018).

"I got the #goldenticket for 2027! Thank you @americanidol @lionelrichie @katyperry @lukebryan @ryanseacrest

Video in my bio. #maleaemma #americanidol #ryanseacrest #katyperry #lionelrichie #lukebryan #thenextidol," tulis Malea Emma dalam keterangan postingan Instagramnya.

