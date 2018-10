Biasanya Tampil Tomboi, Begini Cantiknya Mita The Virgin saat Didandani Pakai Rambut Palsu dan Rok

Mita The Virgin

"Setiap mampir talkshow slalu dikerjain begini.. Tp ttp tampil apa adanya adalah hal paling nyaman meskipun org gak suka.. Intinya Be your self.. Suka ga suka ya inilah saya"

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa yang tak mengenal The Virgin, band yang sempat tenar pada tahun 2009 ini?

Hanya digawangi 2 wanita, The Virgin mampu menarik perhatian masyarakat.

Apalagi penampilan dua anggotanya yang beda banget.

Satu sangat feminim, Dara The Virgin, sedangkan satunya tomboy, Mita The Virgin.

Mita selalu tampil dengan celana jeans bak laki-laki.

Namun ketika ia menghadiri Brownis, Ivan Gunawan mengubah penampilannya.

Dalam acara yang juga diunggah di kanal youtube Trans TV Official, Senin (15/10/2018).

Semula wanita ini menggunakan kaos hitam dengan jaket dan celana jeans hitam.

Rambutnya juga terlihat pendek seperi biasanya, tak pernah terlihat panjang.