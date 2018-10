Di Depan Hakim, Sapnah Akui Suruh Dua Anggotanya Menjemput Sabusabu 1 Kg

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dihadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Kadir, terdakwa Sapnah akui menyuruh dua anggotanya yakni Rahmat Siburian dan Wahyudin (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput Sabusabu seberat 1.000 gram (1 Kg) untuk dibawa ke Perbaungan, Serdangbedagai.

Namun demikian Sapnah membantah sabusabu tersebut untuk ia edarkan. Ia hanya disuruh oleh seseorang berinisial AT (belum tertangkap) yang merupakan warga Serdangbedagai.

"Memang saya yang nelpon Rahmat Siburian. Saya telepon untuk ngambil barang ke Medan. Cuma saya disuruh sama si AT," sebut Sapnah saat diminta hakim memberikan keterangan.

Kesaksian Sapnah di ruang Cakra 5 terlihat berbelit-belit sehingga Majelis Hakim sempat murka. Sapnah juga mengaku menyuruh Rahmat Siburian dan Wahyudin menjeput narkoba selama 3 kali.

Namun, yang membuat hakim bingung terhadap kesaksian Sapnah adalah Sapnah menyuruh Rahmat dan Wahyudin mengantarkan barang kepada AT karena dirinya disuruh AT. Padahal disisi lain, Rahmat dan Wahyudin juga mengenal AT.

"Bagaimananya ini. Kan gak masuk akal kalau kamu menyuruh mereka berdua karena kamu disuruh AT. Padahal mereka berdua ini juga mengenal AT. Lagipula kan sudah tiga kali mereka mengantarkan barang ini ke AT," ujar hakim kepada Sapnah.

"Harusnya AT sudah bisa menyuruh mereka berdua tanpa kamu," sambungnya

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randy Tambunan, disebutkan peristiwa itu bermula pada Maret 2018 di Jalan Tritura Simpang Mariendal, Medan. Sekira pukul 11.00 WIB, Rahmat Siburian saat itu berada di rumahnya di Jalan Akasia Desa Jamur Pulau, Perbaungan dihubungi oleh Sapnah untuk mengambil sabu seberat 1 kg di Medan.

Rahmat pun mengajak Wahyudin untuk menemaninya mengambil barang haram tersebut di kawasan Pajak Melati dari seseorang yang tidak dikenal

Kedua terdakwa kemudian menemui orang tersebut, dan kemudian membawa shabu untuk diserahkan kepada Sapnah di Perbaungan. Naas ditengah jalan, aksi mereka ternyata sudah dibuntuti dua anggota BNN, Khairul Syafri dan Rocky Siahaan.

Kedua petugas BNN tersebut, mengamankan para terdakwa. Dari tangan mereka shabu tersebut disita, selain itu turut diamankan sepedamotor yang dikendarai, satu unit handphone, uang tunai Rp 5 juta dan barang bukti lainnya.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati.

