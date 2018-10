Karyawan Toko Terjatuh ke Akuarium Berisikan Dua Ekor Hiu yang Belum Makan

TRIBUN-MEDAN.com - Ini mungkin akan menjadi momen menegangkan yang mempertaruhan hidup dan mati pekerja wanita sebuah pusat perbelanjaan di Cina satu ini.

Dirinya tak sengaja terjatuh ke sebuah tangki berisikan hiu sepanjang 3 meter yang sedang menunggu untuk diberi makan. Dan beruntunglah, dirinya masih bisa terselamatkan dari ancaman maut itu.

Melansir dailymail.co.uk, kecelakaan itu terjadi pada Selasa (16/10/2018) lalu, di Wuyue Plaza di Jiaxing, Provinsi Zhejiang China timur.

Melalui rekaman video CCTV ditunjukkan, wanita itu tersandung di tepi dekat penutup tangki yang diletakkan di lantai, sebelum terjun ke dalam tangki.

Seorang juru bicara mengatakan kepada situs berita The Paper bahwa, saat itu mal masih dalam kondisi tertutup. Tangki tersebut dibiarkan dalam kondisi terbuka, karena pekerja yang hendak memberikan mereka makan.

Dan sepertinya pekerja toko itu tidak terlalu memperhatikan tanda yang tersedia, hingga memasuki wilayah itu tanpa izin.

Dia diduga sedang terburu-buru untuk menghadiri rapat pagi. Karenanya mengambil jalan pintas melewati jembatan kaca itu. Ia tercebur dalam tangki selama satu menit, dengan dua ekor hiu yang berada di dalam.

Wanita itu akhirnya dapat terselamatkan setelah dua orang penjaga keamanan melihat dirinya yang sudah tercebur. Untungnya, wanita itu dalam kondisi baik, dan tidak mengalami cedera sama sekali.

Pihak mall menyediakan tangki berisikan dua hiu di bawah jembatan kaca di lantai tiga mal. Sehingga, para pengunjung dapat dengan mudah melihat predator satu itu dari bawah atau melalui lantai transparan di jembatan penyeberangan.

Menurut pihak mall, hiu di dalam tangki adalah Hiu Lemon yang masih muda dan tidak berbahaya. Sebagai predator yang terampil, hiu lemon memakan ikan bertulang, krustasea, dan ikan pari.

Hiu lemon dewasa bisa tumbuh hingga sepanjang 10 kaki. Hewan ini juga masuk ke dalam daftar merah hewan yang hamir punah oleh IUCN, dikarenakan sering diburu untuk diambil daging, kulit dan sirip.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini telah terbit Mail Online dengan judul Woman trips and falls into a shark tank at FEEDING TIME before being saved at a Chinese mall