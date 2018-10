Man of The Year dan Motorcycle of The Year 2018!

President Director PT YIMM Minoru Morimoto Raih Penghargaan Man of The Year (GridOto Award 2018)

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Media nasional Gridoto.com menggelar GridOto Award 2018. Seremonial acara digelar di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu 10 Oktober 2018 malam.

Management PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) hadir langsung dalam acara tersebut yaitu President Director PT YIMM Minoru Morimoto, Executive Vice President PT YIMM Dyonisius Beti dan Deputy Director Marketing PT YIMM Hendri Wijaya.

Management PT YIMM hadir dalam seremonial GridOto Award 2018 (Tribun Medan/HO)

Ini adalah tahun pertama Gridoto memberikan award ini. Dan Minoru Morimoto adalah orang pertama yang mendapatkannya diseleksi dari semua industri otomotif roda dua dan roda empat di Indonesia.

Dia memenangkan penghargaan ini setelah sebelumnya meraih “The Most Admired CEO” dari media Warta Ekonomi di bulan Desember 2017.

Gridoto mengevaluasi bahwa Minoru Morimoto menciptakan kategori baru MAXI Yamaha yang memberikan dampak besar dan perkembangan industri otomotif roda dua di Indonesia.

Di sisi lain, Lexi, yang telah diperkenalkan sebagai salah satu produk di kategori MAXI Yamaha, meraih penghargaan Motorcycle of The Year karena konsep performa dan kenyamanan yang seimbang.

Executive Vice President PT YIMM Dyonisius Beti saat menerima penghargaan untuk Lexi Motorcycle of The Year (GridOto Award 2018) (Tribun Medan/HO)

Lexi adalah motor pertama di kategori MAXI Yamaha yang dilengkapi ruang kaki datar yang lega sehingga konsumen lebih mudah mengendarainya.

"Yamaha melalui Maxi Scooter mencoba untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar mereka dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tagline kami “Live in The Higher Stage”.

Saat ini Yamaha berada di garis start untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan akan terus melakukan itu untuk konsumen,” ungkap Minoru Morimoto, Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

”Ini hari yang sangat luar biasa pada ulang tahun Gridoto yang pertama. Lexi terpilih sebagai best bike of the year. Ini di luar dugaan kami karena ini adalah motor terbaru Yamaha.