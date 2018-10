Menpar Hadiri Wisuda 317 Mahasiswa Poltekpar Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 317 mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan, diwisuda, di Gedung Serbaguna Soemekto Djajanegara, Rabu (17/10/2018). Hadir dalam kesempatan itu Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Tahun ini wisuda mengambil tema "The Millenials Determining The Future of Indonesian Tourism".

Berarti generasi milenial adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi, competitiveness, kritis, serta mandiri dan berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya.

Mahasiswa yang diwisuda Poltekpar Medan terdiri dari 31 orang lulusan Diploma IV, dan 286 orang lulusan Diploma III.

Wisudawan terbaik Tahun 2018 diraih Masrani Grace, anak dari Amir Hutapea. Masrani mendapat IPK 3,56 (Terpuji) dari Program Studi Manajemen Divisi Kamar (MDK).

"Ke depan, industri pariwisata akan jadi industri favorit. Karena tidak akan habis. Bahkan, makin berkembang. Karena itu dibutuhkan tenaga-tenaga kepariwisataan yang kompeten di bidangnya," kata Menpar Arief Yahya, Rabu (17/10/2018)

Berdasarkan hasil tracer study, sebanyak 77 persen lulusan ini telah bekerja di sektor pariwisata. Sisanya, 23 persen dalam proses menunggu mendapatkan pekerjaaan selama 3,5 bulan kedepan.

Menpar Arief Yahya mengatakan, target kunjungan wisata perlu didukung SDM profesional di bidang pariwisata. Karena pariwisata sudah menjadi industri mainstream, yang menjadi industri diandalkan penghasil devisa terbesar.

"Untuk mengolah SDM pariwisata, dibutuhkan sekolah seperti Poltekpar Medan. Karena industri pariwisata makin butuh tenaga SDM yang profesional," ujarnya.