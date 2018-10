Hotman Paris Ucap Selamat Ulang Tahun Tribun Medan dari Villa dan Hotelnya di Bali

TRIBUN MEDAN genap berusia delapan tahun (27 September 2010- 27 September 2018).

Pada usia se-windu ini, Tribun Medan/ www.tribun-medan.com mencatat beberapa prestasi, di antaranya meraih Gold Winner The Best of Sumatera Newspaper 2018 yang diselenggarakan SPS (Serikat perusahaan pers).

Bahkan di tahun ini, rekor baru juga tercipta, yakni melonjaknya visitor www.tribun-medan.com yang mencapai 30 juta per bulan.

Tokoh-tokoh nasional memanjatkan doa untuk kesuksesan Tribun Medan.

Di antaranya pengacara kondang bedarah Batak Hotman Paris Hutapea.

Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun dari Villa & Hotel miliknya di Bali melalui akun instagram @hotmanparisofficial.

Tonton video ucapan dari Hotman Paris;

Serangkaian perayaan usia kedelapan Tribun Medan akan dilaksanakan pada Family Day di Lapangan Benteng Medan, Jalan Pengadilan, Medan Petisah, Minggu (21/10/2018).

Hal ini bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke 11 Alfamidi.

Panitia telah menyiapkan puluhan hadiah, di antaranya satu unit rumah, sepeda motor dan lainnya.

Tiket untuk acara ini dijual Rp 25 ribu yang dapat dibeli di 56 toko Alfamidi yang ada di Kota Medan dan di Kantor Tribun Medan Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 37.

Family Day Tribun Medan Alfamidi ini akan digelar mulai pukul 06.00 WIB.

Akan ada jalan sehat dan senam pagi. Seluruh peserta juga akan dihibur oleh kehadiran Delon. (*)

TONTON VIDEO LAINNYA;