Karyawan Tribun Medan Ikuti Seminar Motivasi, Setiawan: Tantangan Lebih Besar ke Depan

Training Pura-pura Bahagia Karyawan Tribun Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Septrina Ayu Simanjorang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Karyawan Tribun Medan menerima pelatihan dari motivator dr Okie Regar di Cafe Potret Jalan KH Wahid Hasyim nomor 90, Babura, Medan, Kamis (18/10/2018).

"Melalui training ini diharapkan semua karyawan mendapatkan motivasi yang baik untuk menghadapi tantangan ke depannya yang tentunya jauh lebih besar," seru Pimpinan Perusahaan Tribun Medan Setiawan.

Selama tiga jam pelaksanaan training, para peserta menerima banyak pemahaman tentang pengendalian diri. Dengan kesan yang ringan dan asik, dr Okie melempar kalimat yang memancing gelak tawa dari para karyawan.

"Pura-pura bahagia aja dulu. Nanti lama-lama juga bahagia beneran. Ingatlah pepatah, you are what you think. Jadi kalau kita pikir kita bahagia maka kita akan bahagia. Misalnya ada yang tidak suka kita dan ngatain, jangan dibawa pusing dan setres. Justru stres itulah yang menjadi sumber penyakit dalam tubuh manusia," tutur dr Okie ketika memberikan motivasi bagi para karyawan Tribun Medan.

Training yang diberikan adalah Turbo Neuro Growth. Training ini yang akan diaplikasikan untuk kehidupan nyata agar setiap peserta memiliki ketangguhan mental, kecerdasan intuisi dan menemukan pola-pola sukses dari orang yang sudah terbukti sukses.

"Menurut data World Health Organization atau WHO, 80 persen penyakit bersumber dari pikiran. Sisanya baru oleh bakteri, dan lain-lain," tutur dr Okie.

Maka dari itu katanya, manusia harus bisa mengontrol pikirannya masing-masing. Ia menambahkan, dari 100 persen pikiran manusia, 90 persen pikiran bawah sadar, dan 10 persen pikiran sadar.

"Pikiran sadar itu seperti logika, rasionalitas, sedangkan pikiran bawah sadar adalah mental, citra diri, emosional contohnya cinta, dendam, marah. Makanya dua tipe manusia yang paling susah dinasehati adalah orang yang sedang jatuh cinta dan yang membela calon presidennya," katanya yang disambut ledakan tawa dari peserta.