Cina Luncurkan Setelit Buatan Mirip Bulan yang Mampu Mengeluarkan Cahaya Pengganti Lampu Jalan

Seorang kontraktor di Chengdu, Cina, baru-baru ini berencana untuk meluncurkan satelit bulan buatan.

Bulan ini nantinya akan mengeluarkan cahaya hingga delapan kali lebih terang dari bulan asli. Berguna untuk menggantikan lampu jalan tradisional.

Proyek ambisius itu diumumkan pada acara inovasi dan kewirausahaan massal nasional yang diadakan di Chengdu.

Ini sebenarnya sudah direncanakan sejak bertahun-tahun lalu. Tapi berkat kemajuan teknologi, rencana ini siap diluncurkan pada tahun 2020.

Menurut laporan media setempat, bulan buatan itu nantinya akan memiliki lapisan yang dapat memantulkan cahaya dari matahari menggunakan panel surya, yang ditempatkan pada lokasi yang tepat.

"Kecerahan dan waktu servis satelit dapat disesuaikan, dan akurasi pencahayaan dapat dikontrol dalam radius puluhan meter," kata Wu Chunfeng.

Masih belum diketahui apakah proyek tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Cina atau tidak. Tetapi mereka sudah menunjukkan ketertarikan mereka. Mengatakan bahwa itu dapat memangkas biaya pada lampu jalan dan meningkatkan pariwisata lokal.

Ide ini memang menarik, dan memunculkan tanggapan warganet melalui media sosial lokal Cina, Weibo. Mereka bertanya efek bulan buatan itu pada pola tidur, kesehatan dan hewan peliharaan.

Kang Weimin, seorang direktur di Sekolah Aerospace di Institut Teknologi Harbin, mengatakan kepada CIFNews bahwa satelit hanya akan menghasilkan semburat cahaya senja yang seharusnya tidak mempengaruhi hewan.

Intensitas cahaya yang dipancarkan oleh bulan buatan ini tidak diketahui. Tapi menurut WU Chufeng, cahaya ini akan cukup terang untuk mengganti lampu jalan.

Satelit itu dikatakan terinspirasi oleh konsep seorang seniman Perancis yang menggantung kalung yang terbuat dari cermin di lagit-langit, untuk memantulkan sinar matahari melalui jalan-jalan Paris sepanjang tahun.

Dan juga proyek Znamya Rusia, yang dilakukan pada 1990-an, tetapi kemudian ditinggalkan.

