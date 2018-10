Kabar Terbaru Meriam Bellina, Pakai Kursi Roda dan Kaki Diperban, Netizen Melapor ke Hotman Paris

TRIBUN-MEDAN.COM - Lama tak ada kabar, Meriam Bellina muncul dengan kondisi tubuh yang tak biasa.

Beredar foto dirinya di kursi roda, dengan kaki kanan terlilit perban.

Foto yang diunggah @lambe_turah itu memperlihatkan Meriam Bellina pakai baju merah.

Meriam Bellina tampak tersenyum.

Keterangan foto hanya menyebutkan Meriam Bellina diduga jatuh saat berolahraga sehingga kakinya terkilir.

Ini reaksi netizen melihat penampilan Meriam Bellina.

zayyansakha.ofc : Tante Cantik... Mama Nya Kak Laras Di Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta... Actingya Keren Banget... Proud Of You

Tante Cantik.. @bellinamer @natashawilona12

meutiaahusni: salah satu alasan ku nonton magic hour dr yg film sampai series berulang2 krn ada tante iniii, aktris favorite akuuu!

get well really soon tanteeeee